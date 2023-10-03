Что нельзя делать при стирке джинсов: важные нюансы

Раз и навсегда запомните, нужно ли выворачивать джинсы перед запуском стиральной машины

Джинсы – вещь, которая есть в гардеробе каждого, некоторые освежают их с помощью маленьких хитростей. Однако при неправильной стирке деним может потерять цвет и форму.

Как правильно стирать джинсы? О частых ошибках и важных нюансах говорится в материале Express.

Не удалять пятна

Прежде, чем приступать к стирке, удалите все пятна с джинсов влажной тряпкой и небольшим количеством мягкого моющего средства. Так вы точно добьетесь чистоты изделия.

Не выворачивать наизнанку

Перед стиркой советуют вывернуть джинсы наизнанку. В таком случае цвет сохранится, а ткань не полиняет.

Неправильный режим

Рекомендуется включать щадящий режим стиральной машины. Если ручная стирка невозможна или требует слишком много усилий, то выручит деликатный цикл с холодной водой и небольшим количеством моющего средства.

Много порошка

Лучше использовать меньше моющего средства при стирке джинсов. Достаточно примерно половины рекомендуемого количества.

Горячая вода

Полоскать джинсы желательно при низкой температуре. Поэтому не забудьте включить цикл полоскания холодной водой, чтобы тщательно удалить моющее средство с джинсов.

Автоматическая сушка

Не стоит класть джинсы в сушильную машину, так как они могут потерять форму. Вместо этого оставьте их сушиться на веревке или вешалке. Кроме того, воспользуйтесь лайфхаком с сухим полотенцем, чтобы ускорить высыхание ткани. Для этого после стирки заверните джинсы в чистое сухое полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу, прежде чем сушить на воздухе.

Глажка

Избегайте глажки. Да, джинсы могут мяться, но лучше разглаживать складки руками, пока деним влажный.

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