Чем натереть межплиточные швы в ванной, чтобы они снова стали чистыми: фантастический трюк (видео)

При уборке вы сможете обойтись без химии, но вернете швам блеск

Со временем швы между плиткой в ванной комнате покрываются слоем грязи, однако их легко очистить. Более того, вам не нужна дорогая бытовая химия, достаточно одного подручного средства.

Чтобы межплиточные швы сияли и блестели, потрите их зубной пастой. Простым, но эффективным лайфхаком поделился один из блогеров в TikTok.

Так, автор под ником The Gooch продемонстрировал, как легко и быстро очищает затирку в ванной комнате. Все, что требуется для уборки, это зубная паста и щетка, к слову, старая зубная годится.

Сначала в видео заклеивают часть швам малярной лентой, чтобы потом сравнить этот участок с очищенным местом. После следует нанести зубную пасту на затирку и активно потереть щеткой. В конце с помощью губки протрите поверхность, убрав остатки средства.

Автор снимает ленту, показывая, как очистилась линия затирки после трюка с зубной пастой. Эффект вам точно удовлетворит, а межплиточный шов останется блестящим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой неожиданный продукт уберет ржавчину с металла. А еще мы писали, как избавиться от старой плесени в доме с помощью маленькой хитрости.