Как сохранить свежесть в холодильнике: рабочая идея с туалетной бумагой

Сохранить свежесть в холодильнике поможет рулон туалетной бумаги со специальной обработкой

Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой неприятного запаха в холодильнике, даже если часто убирается в нем. Иногда запахи от еды буквально впитываются в пространство холодильника и тогда сложно сохранять его свежесть после уборки.

Решить эту проблему раз и навсегда поможет обычный рулет туалетной бумаги. Однако перед тем, как положить его в холодильник нужна специальная обработка, пишет apostrophe.ua.

Рулет обычной туалетной бумаги нужно обработать раствором. Смешайте три чайные ложки соды и пол чайной ложки соли, затем отдельно смешайте чуть воды с 10 каплями любого эфирного масла.

После этого соедините все эти ингредиенты — должна получится такая себе паста, которой и обрабатываем рулон бумаги. Сначала намажьте по торцу рулона, затем распределите по всей верхушке.

Хорошо вымойте и очистите свой холодильник от лишнего, и только тогда отправляйте в него рулон обработанной туалетной бумаги. Такой неожиданный элемент быта в холодильнике подарит легкий приятный аромат, а также впитает лишнюю влагу и неприятные запахи.

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