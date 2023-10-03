Как прогнать мух из дома: странный, но рабочий трюк с водой

Избавится от мух в доме без особых усилий поможет пакет с водой

Осенью мухи особенно докучают своим присутствием в доме, так как в эту пору их становится очень много. Насекомые ищут теплые места перед зимовкой, поэтому и летят в дома к людям. Однако, есть эффективные способы, как прогнать мух раз и навсегда.

Избавиться от мух поможет простой способ, который можно реализовать без особых усилий. Нужен простой прозрачный пакет или пакет с зип-застежкой, пишет Express.

Этот метод может показаться странным, но если знать физиологию мух, то он точно сработает. Такой способ, к слову, используют в кафе и общественных заведениях в южной части США.

Наберите в прозрачный полиэтиленовый пакет воды и завяжите его на узел. Лучше всего подойдет пакет с зип-застежкой.

А затем просто повесьте эту прозрачную емкость с водой на дверную ручку или где-то рядом с ней. Если положить в пакет с водой несколько блестящих монеток, кусочков фольги или каких-то других мерцающих элементов, эффект будет еще лучше.

Фишка этого трюка в том, что у мух особый механизм зрения, и пакет с водой и блестящими фрагментами станет для них фатальным из-за преломления света. Насекомые будут озадачены этой "преградой" и пролетят мимо, не попадая в ваш дом.

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