Засаленные рукава и воротник на куртке очистятся: стирать пуховик не придется

В холода не всегда есть возможность постирать куртку, поэтому стоит воспользоваться одним из таких средств

Пуховики любят за удобство, легкость и тепло. Это беспроигрышный и надежный вариант не замерзнуть и при этом неплохо выглядеть. Но во время носки в области шея и манжет появляются засаленные участки. Конечно же избавиться от загрязнений поможет бережная стирка или химчистка. А если куртку нужно сделать чистой в кратчайшие сроки и без стирки, помогут народные средства.

Удобнее всего чистить пуховик будет в ванной комнате. Или там, где одежду можно разложить на ровной поверхности.

Для очистки понадобится новая поролоновая губка или ватные диски, сода и соль.

В 150 миллилитрах горячей воды нужно растворить по 1 столовой ложке соды и соли. Раствор хорошо размешать и с помощью губку или ватного диска втереть в загрязнения. Манипуляцию нужно провести несколько раз, после чего протереть ткань сухой салфеткой. После этого загрязнения должны исчезнуть.

Еще одно эффективное средство от засаленности на рукавах перекись водорода. Нужно смешать половину стакана соды, половину стакана перекиси водорода и один стакан сильно горячей воды. Полученный раствор перелить в бутылку с пульверизатором и нанести на пятна на 15 минут. Как только время истечет проблемное место нужно протереть чистой салфеткой.

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