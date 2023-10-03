Осушитель своими руками: как предотвратить конденсат и плесень в доме

Решить проблему с влажностью в комнатах поможет самодельный осушитель воздуха

Скопление конденсата на окнах обостряет проблему с плесенью в доме. Однако обе неприятности не будут страшны, если пользоваться осушителем воздуха, точнее, его самодельной альтернативой.

Сделать осушитель можно своими руками, пишет Mirror. Так вы точно предотвратите и конденсат, и плесень в жилище.

Если в вашем доме повышенная влажность и неэффективная система вентиляции, стоит использовать дополнительные инструменты. Осушитель воздуха может обойтись дорого, но есть способ сэкономив, сделав его самостоятельно.

Как сделать осушитель своими руками

Следует наполнить банку силикагелем, закрыть ее перфорированной крышкой — вы можете сделать это, проткнув крышку отверткой — и оставить емкость у окна. Меняйте гель каждые две недели, чтобы результат был наилучшим. Альтернативой для наполнения станет древесный уголь, поскольку вещество поглощает влагу из воздуха.

Отметим, что силикагель — это влагопоглотитель, хорошо всем знакомый. Так, именно этот материал кладут в небольшие пакетики в упаковку с новыми предметами одежды, обуви и аксессуарами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от плесени в доме помогут определенные цветы. Некоторые растения отлично впитывают излишнюю влагу в помещении.