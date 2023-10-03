Как скрыть седину без окрашивания: поможет небольшая хитрость

Замаскировать седину можно с помощью натуральных продуктов

Седые волосы нравятся далеко не всем. Поэтому обладатели седины всячески пытаются ее замаскировать. Самый простой способ — окрашивание. Но краска может негативно сказаться на состоянии волос. Поэтому любители всего натурального отдают предпочтение использованию средств без химии в составе.

Есть множество методов замаскировать седину с помощью натуральных средств. Но прежде чем использовать какой-либо способ, нужно убедиться, что выбранное средство не вызовет аллергической реакции. Сначала необходимо приготовить небольшую порцию средства и втереть его в кожу рук. Если через 30 минут тревожных изменений не будет, можно смело опробовать препарат на своих волосах.

Одним из лучших средств для улучшения цвета волос является настой шалфея, пишет Kobieta.

Все, что нужно сделать, это залить горячей водой 10 листьев шалфея и настоять 2-3 минуты. Тщательно вымытые волосы нужно ополоснуть остывшим настоем шалфея. Если повторять такую процедуру 2 раза в неделю, уже через месяц будет заметно, что седые пряди потемнели.

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