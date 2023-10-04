Как проверить творог из супермаркета на натуральность: простой лайфхак

Есть простой способ, как проверить кисломолочный сыр из супермаркета на натуральность

Кисломолочный сыр на украинском рынке сейчас весьма недешевый и востребованный продукт. Украинцы часто покупают творог, чтобы приготовить вкусные блюда или просто полакомится полезным продуктом с с чаем или кофе. Поэтому недобросовестные производители могут фальсифицировать продукт, чтобы получить максимальную выгоду. Как избежать подделки и отличить натуральность сыра — есть простой, но рабочий лайфхак.

Сделать это можно в домашних условиях без применения сложных механизмов. Для этого вам понадобятся только горяая вода и пустая миска, пишет meta.ua.

Что нужно сделать?

Возьмите небольшую миску и немного кипятка. Налейте примерно стакан горячей воды в миску, затем чайной ложкой отломите кусочек творога и окуните его в кипяток. Затем наблюдайте за продуктом несколько минут.

Если кисломолочный сыр остался грудкой лежать в воде, а вода вокруг него только слегка стала мутной — значит вы купили качественный натуральный творог.

Если же отломанный кусочек сыра рассыпался на мелкие частицы, а на поверхности воды при этом появилась пленка или масляное пятно, значит этот продукт подделка и не стоит его употреблять.

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