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Даже жареные: как заморозить баклажаны, чтобы лакомиться всю зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие овощи можно есть весь год
Такие овощи можно есть весь год. Фото today.ua

С правильной заморозкой они будут вкусными и сохранят текстуру

Если вы уже приготовили вкусный бабагануш из баклажанов и вообще наелись этих полезных овощей, пора подумать и об их заготовке на зиму. Период, когда это лучше сделать, довольно короткий — ведь совсем скоро на них снова вырастет цена.

Чтобы баклажаны сохранили вкус и текстуру, заморозить их следует правильно. Вместе с SHUBA рассказываем о трех лучших способах заготовки.

Нарезанные баклажаны

Баклажаны следует нарезать кружочками примерно одинакового размера, толщиной около 1 см. Кружочки нужно разложить на противень и запекать при температуре 170°С 15–20 минут.

Когда кусочки охладятся, их следует хранить в герметичном пакете для замораживания или в контейнере. Чтобы они не слиплись, их можно проложить пергаментной бумагой.

Жареные баклажаны

Баклажаны чистим и режем. Выкладываем кусочки на противень и перемешиваем с оливковым маслом, солью. По желанию можно добавить измельченный чеснок.

Запекаем овощи при 190°С около 45 минут. За это время кусочки баклажанов должны немного подрумяниться и стать мягкими внутри.

Когда кусочки остынут, перекладываем их на противень или доску и замораживаем. Затем можно переложить его в герметичный контейнер или пакет и вернуть в морозилку.

Пюре из баклажанов

Баклажан разрезаем пополам и выкладываем половинки на противень. Запекаем при 200°С 35-45 минут до мягкости. Когда баклажан остынет, достаем мякоть и измельчаем блендером. Переводим в контейнер и ставим в морозильную камеру.

Термическая обработка необходима для сохранения текстуры. В морозилке они будут прекрасно храниться в течение нескольких месяцев. Также баклажаны можно вкусно законсервировать.

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#Овощи #Баклажаны #Заготовки на зиму #Лайфхак