Даже жареные: как заморозить баклажаны, чтобы лакомиться всю зиму
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С правильной заморозкой они будут вкусными и сохранят текстуру
Если вы уже приготовили вкусный бабагануш из баклажанов и вообще наелись этих полезных овощей, пора подумать и об их заготовке на зиму. Период, когда это лучше сделать, довольно короткий — ведь совсем скоро на них снова вырастет цена.
Чтобы баклажаны сохранили вкус и текстуру, заморозить их следует правильно. Вместе с SHUBA рассказываем о трех лучших способах заготовки.
Нарезанные баклажаны
Баклажаны следует нарезать кружочками примерно одинакового размера, толщиной около 1 см. Кружочки нужно разложить на противень и запекать при температуре 170°С 15–20 минут.
Когда кусочки охладятся, их следует хранить в герметичном пакете для замораживания или в контейнере. Чтобы они не слиплись, их можно проложить пергаментной бумагой.
Жареные баклажаны
Баклажаны чистим и режем. Выкладываем кусочки на противень и перемешиваем с оливковым маслом, солью. По желанию можно добавить измельченный чеснок.
Запекаем овощи при 190°С около 45 минут. За это время кусочки баклажанов должны немного подрумяниться и стать мягкими внутри.
Когда кусочки остынут, перекладываем их на противень или доску и замораживаем. Затем можно переложить его в герметичный контейнер или пакет и вернуть в морозилку.
Пюре из баклажанов
Баклажан разрезаем пополам и выкладываем половинки на противень. Запекаем при 200°С 35-45 минут до мягкости. Когда баклажан остынет, достаем мякоть и измельчаем блендером. Переводим в контейнер и ставим в морозильную камеру.
Термическая обработка необходима для сохранения текстуры. В морозилке они будут прекрасно храниться в течение нескольких месяцев. Также баклажаны можно вкусно законсервировать.