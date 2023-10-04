Не только для теста: зачем добавлять разрыхлитель в стирку

Благодаря этому способу стирки даже самые старые пятна исчезнут без следа

Редко какой рецепт выпечки обходится без такого ингредиента как разрыхлитель для теста. Пекарский порошок нужен для того, чтобы сделать тесто пышным и воздушным.

Мало кто знает, но разрыхлитель также можно использовать для стирки очень грязных вещей. С этим средством одежда отлично отстирывается и становится такой же, как после покупки. Такой метод стирки подходит и для белых вещей.

Для стирки понадобится: 1 столовая ложка разрыхлителя, 2 столовые ложки соли. Ингредиенты нужно смешать в тазу и залить теплой водой. В полученном растворе замочите вещи на 2 часа, а после постирайте в машинке обычным способом. Для усиления эффекта некоторые хозяйки добавляют в барабан 2-3 столовые ложки соли.

Кроме того, пекарский порошок отлично удаляет известняковій налет в стиральной машине, пишет Germania.one. Для очистки машинки рекомендуют смешать небольшое количество разрыхлителя с водой и вылить смесь в барабан, либо в отделение для моющих средств. Затем нужно запустить цикл стирки на 90°C, для старых моделей – только при +60°C.

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