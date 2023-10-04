Как быстро освежить джинсы, если нет времени на стирку: неожиданные лайфхаки

Джинсовую ткань не рекомендуется часто стирать, иногда достаточно просто освежить

Джинсовые вещи давно вошли в обиход украинцев, это удобный и практичный материал, которому отдают предпочтение многие люди. Однако, как оказалось, джинсовые вещи не очень любят стирку, иногда достаточно их просто освежить. А при стирке джинсов нужно учитывать некоторые нюансы.

Кроме того, есть действенные способы, как быстро высушить джинсы после стирки. Используйте их, если куда-то сильно спешите, пишет obozrevatel.

Быстро высушить джинсы

Для этого вам понадобится чистое сухое полотенце. плотно заверните джинсовую вещь в полотенце, чтобы оно впитало влагу. Затем повесьте изделие на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате. Такой способ значительно ускорит сушку джинсовых вещей.

Стирка

Джинсы не очень любят частую стирку, из-за нее материал быстрее изнашивается. Если на штанах или куртке появились пятна, не обязательно тут же стирать их полностью. Достаточно будет застирать пятно, использовав стиральное средство и влажные салфетки. После можно прополоскать теплой водой и повесить на свежем воздухе.

Как освежить джинсы

Если на джинсовых вещах нет загрязнений и пятен, а вы просто хотите их немного освежить — отправляйте вещь в морозилку. Сложите штаны или юбку в пакет и оставьте на ночь в морозильной камере. Наутро джинсы будут свежими, а холод уберет лишние запахи.

Уксус для свежести вещей

Еще один способ освежить джинсы — использовать уксус. сделайте раствор уксуса и воды один к одному и распылите на джинсовые вещи. Затем смочите водой и дайте высохнуть, ткань будет как после полноценной стирки.

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