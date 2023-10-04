Простой стирки недостаточно: как избавиться от запаха животных на одежде и мебели

Простые средства помогут устранить неприятность

В доме, где живет кошка или собака в любой момент может случиться неприятная ситуация, когда животное не добежит до туалета, либо просто пометит свою территорию. Избавление от неприятного запаха может показаться сложной задачей, но в арсенале опытных хозяев есть средства, которые помогают справиться с проблемой.

Если случилось так, что животное пометило одежду или постельное белье, простой стиркой не обойтись. Прежде всего вещи нужно будет замочить в холодной воде и добавить туда 1 стакан уксуса. Это средство удалит пятно, растворив мочевую кислоту. Только после замачивания в уксусе вещь можно стирать обычным способом.

Для очистки мебели можно использовать самодельный раствор. Для этого понадобится смешать 300 миллилитров перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды и несколько капель средства для мытья посуды. Полученный раствор нужно нанести на пятно и оставить на несколько часов, после чего смыть влажной тканью и просушить.

Если ЧП произошло на ковре, очищать его лучше всего с помощью специального средства на основе ферментов. Как правило, их наносят на поверхность ковра, оставляют подействовать на несколько часов, а потом смывают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от запаха кошачьей мочи в обуви. Помогут средства, которые точно есть в каждом доме.