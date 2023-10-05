Эти знания сэкономят вам деньги: как продлить срок хранения ингредиентов для выпечки

Вы будете реже бегать в магазин и тратить деньги

Мы все любим полакомиться домашней выпечкой. Зачастую мы покупаем большое количество муки и сахара используем их долгое время.

Независимо от того, насколько часто мы печем, знать срок годности ингредиентов для выпечки очень важно. Испорченные продукты могут значительно изменить вкус и консистенцию ваших десертов или выпечки. Вместе с Кorisno.24tv.ua расскажем, сколько хранятся ингредиенты для выпечки и можно ли продлить срок их "службы".

Когда нужно менять ингредиенты для выпечки

Мука будет оставаться свежей только в течение трех месяцев, если ее не хранить должным образом. Поэтому любую покупную муку следует переложить в герметичный контейнер — так вы можете продлить срок хранения до 2 лет.

Овсяная или миндальная портятся гораздо быстрее, чем универсальная белая мука. Однако при должном хранении миндальная мука может "прожить" около 1 года.

У белого сахара-песка неограниченный срок годности, особенно если хранить его в сухом темном месте. Коричневый сахар под воздействием воздуха твердеет. Поэтому хранить его следует в герметичном контейнере — так он будет пригоден в течение 2 лет.

У пищевой соды относительно короткий срок хранения — после открытия она остается пригодной всего около полугода. Продлить срок хранения ее вы сможете, если переложите в герметичный контейнер и положите в амбар или шкаф.

Правила пригодности для разрыхлителя такие же, как и для пищевой соды. Он чувствителен к влаге, поэтому разрыхлитель стоит переложить в контейнер и хранить в темном сухом месте.

Если хранить открытую бутылку ванильного экстракта в прохладном, сухом, темном месте, она пригодится годами. Однако всегда следует понюхать ее перед применением — если ванильный экстракт не имеет типичного сладкого аромата, следует купить новую бутылку.

Кукурузный крахмал долговечен, однако он тоже может испортиться. Если вы заметили у продукта странный запах, кислый вкус или изменил цвет, лучше его выбросить.

Ранее мы рассказывали, как спасти сырой внутри пирог. С хитростями "Телеграфа" ваша выпечка будет фантастической.