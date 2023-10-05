Как быстро высушить постиранные вещи: проверенный лайфхак из TikTok (видео)

Этот трюк пригодится, если на улице сырая, влажная погода

На улице уже не так тепло, и, в целом, нет смысла вешать стирку на балкон, если вещи не высохнут так быстро, как летом или ранней осенью. Поэтому сейчас необходимо искать альтернативные способы сушки белья внутри дома. Один из таких вариантов — использовать обычную простыню.

TikTok-блогерша Джин под ником cleanwithjen представила один из эффективных методов для сушки одежды внутри квартиры. Для этого потребуется только стирка, постельное белье и сушилка для белья.

Как быстро высушить вещи в доме

Установите сушилку рядом с радиатором, развесьте на ней белье и покройте все простыней. Вот вам простой совет для быстрого высыхания постиранных вещей.

"Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух", — пояснила блогерша.

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