Сэкономит время и деньги: как дольше хранить яйца с помощью морозилки

Интересный лайфхак с замораживанием яиц поможет сэкономить деньги и время

Украинские семьи в это непростое время стараются экономить бюджет. Один из способов экономии — это закупка товаров и продуктов на распродажах, оптом и во время скидок. Однако, всегда нужно обращать внимание на сроки годности продуктов, которые вы покупаете. Так, например, яйца можно заморозить, чтобы они дольше хранились.

Сразу откажитесь от идеи закладывать в морозилку целые сырые яйца в скорлупе. Как оказалось, есть более эффективные методы, пишет obozrevatel.

Замораживание сырых яиц

Не стоит пытаться заморозить сырые яйца в скорлупе, из этого ничего не выйдет. Дело в том, что при замораживании содержимое яйца расширяется, скорлупа трескается и яйцо становится несъедобным.

Попробуйте пойти другим путем — можно взбить яйца прямо в скорлупе, а именно интенсивно потрясти ими. Затем перелить массу в формочки для замораживания льда или другие похожие емкости. И только после этого отправлять в морозилку. Такие взбитые сырые яйца могут хранится при минусовой температуре больше года.

Замораживание вареных яиц в скорлупе

Еще один способ заморозить яйца — это сварить их перед тем, как класть в морозилку. Отварите яйца дайте им остыть и поместите в герметичный контейнер прямо в скорлупе

Вареные яйца в морозилке могут хранится до полугода. Размораживать их лучше всего постепенно, поставив контейнер в холодильник на ночь.

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