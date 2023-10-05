Запах сырости из обуви исчезнет без следа: поможет неожиданное средство

Краснеть из-за неприятного запаха из обуви больше не придется

Неприятный запах обуви доставляет дискомфорт не только владельцу, но и окружающим людям. Поэтому при первых признаках появления вони нужно срочно решать проблему.

Влажная и теплая среда идеальна для размножения грибка. Поэтому если обувь начала источать стойкий затхлый запах, значит внутри скорее всего завелась плесень. Вывести ее можно несколькими способами.

Лучшим решение будет стирка обуви. Кроссовки и кеды нужно замочить в теплой воде с мылом или любым средством для стирки. После этого пару нужно несколько раз прополоскать. Сушить обувь нужно подвесив ее за край.

Когда обувь на ощупь станет сухой, ее нужно набить бумагой или газетами, чтобы точно просушить пару до конца. Обувать пару можно только когда она окончательно просохнет.

Для кожаной обуви подойдет другой способ. Все внутренние части обуви нужно протереть растворенным в воде спиртом в соотношении 1:1. После этого обувь нужно просушить и смазать кремом или воском.

Бороться с неприятным запахом сырости из обуви можно и с помощью наполнителя для кошачьего лотка. Он буквально за ночь вытянет всю влагу и сырость из обуви. Наполнитель нужно насыпать в носки, поместить внутрь проблемной обуви и оставить на ночь. К утру запах ослабнет. И уже тогда нужно будет смешать 2 ч.л. масла чайного дерева и 2 стакана воды и распылить смесь на внутреннюю часть обуви.

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