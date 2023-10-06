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Выпечка будет пышной долгое время: что добавить в тесто, чтобы она не черствела

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ваша выпечка будет свежей несколько дней
Ваша выпечка будет свежей несколько дней. Фото kolizhanka.com.ua

Самый действенный способ решения проблемы

Любимая ароматная выпечка не только радует нас своим вкусом, но и дарит дому особую атмосферу уюта. Однако тут таится опасность: в первые часы любимые пироги — мягкие и воздушные. Через некоторое время они быстро черствеют, высыхают и становятся невкусными.

Вместе с Today разбираемся, как сохранить выпечку свежей на долгое время. С этим простым способом вы не отправите ваши любимые пирожки, блины, оладьи и бисквиты завтра на сухари и не выбросите.

Что добавить в тесто для долгой свежести выпечки

Всего один ингредиент поможет выпечке дольше оставаться свежей – на несколько дней дольше, чем обычно. В это сложно поверить, но речь идет о манной крупе.

Манную крупу стоит добавлять в тесто, смешивая ее с жидкими компонентами. Однако учтите, что хитрость работает не со всеми видами теста — не добавляйте крупу в песочное, слоеное, заварное или пельменное тесто.

Во время приготовления теста используйте манку в соотношении одна столовая ложка крупы к 0,5 литра жидкости. Благодаря этому тесто не высохнет и долго не будет черстветь.

Приготовьте с этим лайфхаком осетинский пирог по рецепту "Телеграфа". Вы будете наслаждаться им долгое время.

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