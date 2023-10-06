Запах рыбы можно убрать за минуты: поможет лишь 1 средство

Этот лайфхак удивляет своей простотой

Избавиться от неприятного запаха от рыбы — это не такая уж и простая задача. Даже после тщательной чистки свежего продукта и мойки доски и ножа, они все равно сохраняют специфический аромат. Однако существует небольшой секрет, который делает эту проблему легко решаемой.

Всего лишь одно простое домашнее средство, которое, кстати, всегда имеется на каждой кухне, поможет вам избавиться от запаха рыбы всего за несколько минут. И этим средством является обычная кухонная соль, пишет prostoway.

Как избавиться от запаха свежей рыбы

Самый простой способ: после завершения процесса чистки рыбы обработайте солью все поверхности и инструменты, использованные при разделке. Это включает в себя ножи и посуду. Соль поможет поглотить неприятные запахи, предотвращая их распространение.

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