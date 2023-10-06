Вот где нельзя хранить шоколадку: там десерт испортится и будет невкусным

Не все продукты питания нужно складывать в холодильник

Срок годности большинства продуктов сильно зависит от условий их хранения. Одни требуют низких температур для длительного сохранения свежести, в то время как другие, такие как шоколад, не рекомендуется хранить в холодильнике.

Шоколад — востребованное угощение, однако его качество может ухудшиться не только при высоких температурах. Основная ошибка заключается в хранении шоколада в холодильнике, несмотря на то, что многие из нас именно туда его и помещают. Однако чрезмерно низкие температуры могут повлиять на его вкусовые характеристики и внешний вид, пишет express.

Почему шоколад не хранится в холодильнике

Основной признак того, что плитка шоколада хранилась в холодильнике, заключается в отсутствии характерного звука, когда вы ломаете десерт. Поэтому, если вы хотите сберечь свой шоколад и не утратить его вкус, лучше использовать следующий совет: вместо того чтобы класть шоколад в холодильник, храните его при оптимальной температуре в 18 градусов.

Охлаждающий эффект может привести к тому, что текстура станет слишком рассыпчатой, и, следовательно, лакомство будет быстро таять в ваших руках. Кроме того, существует риск появления так называемого "сахарного поседения" (когда шоколад контактирует с влагой, это может вызвать появление белого пыльного или зернистого налета) и окисления. Это может привести к неприятным изменениям во вкусе продукта и даже к появлению неприятного запаха.

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