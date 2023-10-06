Косметическое средство очистит даже самые стойкие пятна на ковре: что нужно сделать

Загрязнения на ковре можно удалить необычным средством

Ковры делают дом уютнее и подчеркивают дизайн интерьера. Но это напольное покрытие требует особого ухода. Одно неосторожное движение и на ковре может появиться пятно, которое будет хлопотно вывести.

В арсенале опытных хозяев есть средства, которые помогают удалить загрязнение с ковра и забыть о проблеме. Для этого не обязательно покупать брендовую продукцию. Нужно всего лишь взять из ванной одно косметическое средство — пену для бритья. Оказывается, она помогает избавиться не только от нежелательных волос, но и от пятен.

Нанесите большое количество пены на загрязненный участок. Затем с помощью щетки вотрите средство в пятно. В зависимости от интенсивности загрязнения подождите от получаса до нескольких часов. Можно даже оставить средство на ковре на всю ночь.

В завершение соберите остатки пены для бритья щеткой и протрите ковер влажной тряпкой. Пятно полностью исчезнет.

А для избавления от неприятного запаха ковра можно использовать соду. Насыпьте ее на грязную поверхность и вотрите между ворсом. Подождите 2 часа. По истечении этого времени пропылесосьте весь ковер. Неприятные запахи и загрязнения полностью исчезнут.

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