Ваш кофе будет просить даже самый опытный бариста: секреты приготовления ароматного напитка

Это легко даже в домашних условиях

Без бодрящего кофе мы не представляем себе утро, мы пьем его на протяжении дня во время дружеских посиделок или рабочих совещаний. Но возможно ли в домашних условиях приготовить такой же ароматный кофе, как в любимой кофейне?

С помощью советов "Мета" вы приготовите идеальный кофе. Напиток будет получаться настолько вкусным, что друзья будут приходить на кофе к вам, а не в кафе.

Как приготовить идеальный кофе в домашних условиях

Самое первое правило: восхитительный вкус и умопомрачительный запах обеспечат только цельные зерна кофе. Молоть кофе рекомендуется непосредственно перед приготовлением напитка.

Один из самых важных инструментов при заваривании кофе — хорошая кофемолка. Для непревзойденного кофе измельченные частицы должны быть примерно одинакового размера. Только в этом случае они заварятся с одинаковой скоростью и обеспечат насыщенный вкус и яркий аромат.

Вода для напитка также имеет огромное значение. Если у нее неприятный вкус или странный запах, то и кофе окажется с такими же свойствами. Одно из основных правил приготовления вкусного кофе — использование очищенной воды.

Для идеального кофе вода должна иметь оптимальную температуру от 90 до 96 градусов по Цельсию. А для напитка с той самой кислинкой вам необходимо заваривать кофе с подогретой максимум до 90 градусов водой. Если вам нравится более горький вкус, тогда температура воды должна превышать 96 градусов.

Придерживайтесь этих правил — и по утрам вы будете просыпаться с самым вкусным и ароматным кофе. Начинайте ваш день правильно!