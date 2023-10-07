Зачем опытные хозяйки надрезают губку для мытья посуды: действенный бабушкин совет

Мало кто знает об этом трюке

Уборка на кухне вряд ли является чьим-то самым любимым способом провести свободное время. Особенно, когда нужно почистить ручки на плите или, что еще хуже, помыть микроволновку внутри.

И каждый раз, когда мы моем посуду, мы сталкиваемся с этим вызовом — кухонная мочалка быстро перестает пениться и нам приходится добавлять моющее средство снова и снова. Портал Ukr.Media рассказывает, какой лайфхак поможет решить эту проблему.

Как легко и быстро помыть посуду — хитрый трюк

Порядок действий такой:

возьмите кухонную губку;

осторожно сделайте небольшой надрез посередине мочалки;

вставьте внутрь небольшой кусочек твердого мыла.

Тогда во время мытья посуды вам не нужно будет так часто добавлять моющее средство. Губка будет пениться самостоятельно.

Другие популярные вопросы по этому процессу:

В каком порядке нужно мыть посуду — сперва берут наименее грязные и наименее жирные предметы. Если вы сначала вымоете сковороду, а потом возьмете стакан из-под сока, жирной мочалкой вы только его больше испачкаете, и вам придется выполнять двойную работу.

Как правильно мыть кухонную посуду — застарелые и присохшие остатки пищи предварительно на полчаса заливают горячей водой. Тарелки моют и с верхней, и с нижней стороны, чашки — внутри и снаружи. Всю посуду тщательно протирают мочалкой со всех сторон, включая поверхности под ручками и другие труднодоступные места. Если их игнорировать, через некоторое время там скопится жир, грязь и известковый налет. Это выглядит очень неэстетично и крайне сложно потом отмывается.

Можно ли мыть посуду просто водой — вы можете раз или два ополоснуть стакан из-под минералки или чашку после чая, и то, если пьете из них только вы. Иначе это будет негигиенично, особенно, если вы приболели. Такой посуды, которую можно всегда мыть без мыла, нет — на ней остается природный жир с ваших рук, бактерии с вашего рта, оседает пыль из воздуха и она становится грязной и неопрятной, даже если вроде бы вымыта.

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