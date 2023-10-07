Джинсы мгновенно высохнут: гениальный трюк сэкономит время

Сделайте кое-что с джинсами после стирка, чтобы они быстрее стали сухими

Базовый элемент любого гардероба – джинсы, которые не рекомендуется стирать в горячей воде. Более того, и класть эту вещь в сушильную машину не стоит, лучше воспользоваться необычной альтернативой.

Джинсы высохнут намного быстрее, если попробовать один гениальный трюк. Об эффективном лайфхаке говорится в материале Express.

Прежде всего, откажитесь от сушилки, когда стираете джинсы. Не стоит помещать эту вещь в сушильную машину, иначе форма изделия изменится, джинсы попросту "сядут". Вместо этого оставляйте сушиться одежду на веревке или вешалке.

Если же времени мало, то легко сделать так, чтобы джинсы высохли быстрее. Для этого обратите внимание на трюк с сухим полотенцем. После ручной стирки или использования стиральной машины заверните джинсы в чистое сухое полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу, прежде чем сушить на воздухе. Эта манипуляция ускорит время высыхания.

А вот утюг в сушке джинсов не помощник. Рекомендуется избегать глажки джинсов. Лучше разглаживать складки руками, пока джинсы влажные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно освежить джинсы без стиральной машины. Вместо стирки обратите внимание на два нестандартных метода, включая использование самодельного спрея и "холодный лайфхак".