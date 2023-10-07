В доме никогда не появится "старческий" запах: что для этого делать

Проблема с неприятным старческим запахом в помещении решается очень просто

В домах, где живут пожилые люди нередко ощущается специфический запах. С возрастом в организме человека начинает преобладать жировое соединение, из-за которого и появляется специфический запах. Но важную роль играют регулярная уборка и соблюдение гигиены.

В любом случае избавиться от старческого запаха не получится без влажной уборки. Если регулярно добавлять в воду два компонента, в помещении не будет и намека на амбре. Понадобятся уксус и хозяйственное мыло.

В ведро с водой для мытья полов из расчета на 6-7 литров нужно добавлять 5 столовых ложек уксуса и 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла. Компоненты нужно хорошо перемешать. Полученным раствором нужно не просто протирать пол, а тщательно его мыть.

Смоченной в этом уксусном растворе тряпкой нужно протирать мягкую мебель и вытирать пыль.

Благодаря такому нехитрому средству о плохом запахе в квартире или доме можно будет забыть.

Причиной появления неприятного запаха в шкафу может стать даже чистое белье. "Телеграф" рассказывал, почему так происходит и как предотвратить проблему.