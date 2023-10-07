Налет начнет отпадать уже спустя 5 минут: как быстро очистить насадку для душа

Не стоит использовать дорогую бытовую химию, есть подручная альтернатива для удаления налета с душевой насадки

На душевой лейке периодически скапливаются известковые отложения, что может затруднять напор. Особенно остро стоит проблема с налетом в домах с жесткой водой, к частью, есть простой способ очистить прибор.

Чтобы убрать налет с насадки в душе, используйте эффективный лайфхак с одним подручным средством. Об этом пишет Express.

Так, при очистке насадки для душа можно обойтись без использования дорогой бытовой химии. Лучше воспользуйтесь обычным уксусом, который часто выручает домовладельцев во время уборки. Уксусная кислота — отличное природное чистящее средство, расщепляющее карбонат кальция. Ловкий трюк позволит быстро вернуть чистоту прибору, а налет начнет отпадать уже спустя первые 5 минут.

Сначала налейте в пакет уксус и погрузите туда душевую лейку. Чтобы закрепить, воспользуйтесь резинкой для волос или другим подручным предметом. Оставьте в таком виде от 10 до 60 минут. Важно заметить, что насадку из латуни нельзя держать в уксусе дольше 20 минут.

После этого снимите пакет и с помощью старой зубной щетки почистите поверхность от остатков известкового налета. Тщательно прополощите насадку водой.

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