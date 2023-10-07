Будет сиять как новая: как за 3 шага самостоятельно почистить стиральную машину

Регулярная очистка стиральной машины продлит срок ее эксплуатации

Из-за постоянной влаги стиральная машина становится благоприятной средой для появления и развития плесени. Кроме этого мелкие частицы пыли и загрязнения с белья задерживаются внутри техники. Поэтому она нуждается в регулярной очистке.

Профессионалы очищают стиральную машину с помощью специальных средств на основе химии. Но при желании можно справиться с задачей самостоятельно и при помощи доступных ингредиентов.

Шаг №1

Смоченной в слабом растворе средства для мытья посуды тряпкой нужно протереть дверцу стиральной машины, резиновый уплотнитель. Труднодоступные места в уплотнителе лучше чистить старой зубной щеткой.

Шаг №2

Необходимо смешать ¼ стакана соды с таким же количеством воды, а после добавить 2 стакана уксуса. Полученной пастой необходимо натереть лоток для стирального порошка.

Затем в барабан нужно залить 2 стакана уксуса и включить программу повседневной стирки, или другой короткий цикл, но с нагреванием воды.

Шаг №3

В лоток для стирального порошка засыпать кислородный отбеливатель и запустить короткий цикл с температурой 40-60 °C. По окончанию этой программы стирки рекомендуется включить дополнительное полоскание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие предметы категорические нельзя класть в стиральную машину. В противном случае можно остаться без любимых вещей и с испорченной техникой.