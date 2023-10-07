Многие закрывают пакет с крупой неправильно: вы удивитесь этому хитрому способу

Так хранение продукта будет намного лучше и безопасней

Когда вы покупаете гречку в магазине, она обычно идет в упаковке. Но что делать, если вы раскрыли упаковку и не использовали всю гречку? Конечно, можно просто закрыть упаковку скотчем или прищепкой, но это не всегда эффективно и безопасно для продуктов.

Закрыть плотно раскрытую упаковку с гречкой можно, используя утюг и фольгу. Об этом пишет ukr.media.

Фольга должна быть достаточно большой, чтобы полностью охватить упаковку с крупой. В случае отсутствия фольги можно воспользоваться пакетом для запекания.

Как закрыть раскрытую пачку крупы эффективно

Сначала возьмите фольгу и сложите ее пополам, создав двойной слой. Включите утюг и дайте ему прогреться до необходимой температуры. Чтобы избежать повреждения упаковки, убедитесь, что паровая функция утюга выключена. Затем аккуратно разместите сложенную фольгу на упаковке с крупой, обеспечив тесное прилегание фольги к пакету.

Начните гладить фольгу утюгом, начиная с одного края и двигаясь к другому. Удостоверьтесь, что фольга надежно прилегает к упаковке. Затем так же повторите процесс глажки фольги на другой стороне упаковки.

Если воздух по-прежнему проникает внутрь, повторите процесс глажения фольги. Этот метод также подходит для закрытия других продуктов, таких как сахар, мука и так далее. Можете спокойно хранить их в шкафу или на полке, не волнуясь, что продукты рассыпятся.

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