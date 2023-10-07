Как нагреть постель, если в спальне уже холодно: электропростынь не нужна

Перед сном сделайте одно нехитрое дело

Если батареи еще не греют, а радиатор пока еще требует очистки, спастись от холодной постели реально. Нужно только, чтобы под рукой оказался обычный фен для волос.

Один простой лайфхак может решить проблему с холодным спальным местом. Его суть заключается в том, чтобы использовать фен для прогрева постели, пишет woman.forumdaily. Этот метод может показаться простым, но он действительно эффективен и представляет отличную альтернативу, если у вас нет электропростыни.

Как еще прогреть постель перед сном

Горячая вода в резиновом грелке или простой пластиковой бутылке — этот способ является и будет одним из самых простых и эффективных способов, чтобы согреть свою постель. Перед сном поместите такой нагреватель в постель – и наслаждайтесь теплом. Также не забудьте надеть теплую пижаму и шерстяные носки.

Польза фена для прогрева в холода

Это домашнее устройство будет полезным не только для охлаждения постельного белья, но и для одежды и обуви. Однако не забывайте о правилах безопасности: не допускайте того, чтобы накрывать фен одеялами или другой тканью, так как это может привести к возгоранию.

Ранее мы писали, какой простой лайфхак поможет сохранить тепло в вашем доме или квартире в холодное время года. Одна дешевая вещь удержит тепло "на замке".