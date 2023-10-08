Постучите, и все получится: как открыть банку без открывашки

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Мало найдется людей, которые откажутся от любимых маринованных огурцов. Стоит только открыть баночку, поставить на стол — и вот уже мы слышим чей-то хруст.

Однако не всегда банку с консервацией или вареньем можно легко открыть руками. Конечно, можно воспользоваться открывашкой, но и она может отсутствовать. Эта ситуация не безвыходная, и вместе с "УНИАН" расскажем, как открыть без открывашки любую стеклянную банку.

Как открыть стеклянную банку без открывашки

Самый простой способ — опустить банку горлышком вниз в горячую воду (но не кипяток). Нужно просто поставить банку в миску или под струю воды и подождать несколько минут. Под воздействием высокой температуры, крышка "отойдет" от банки и ее можно будет легко снять.

Вы можете также прогреть банку феном. Но держите банку горячими рукавицами или прихватками — горячий воздух нагревает банку.

Банку можно открыть, постучав по ней об стол, причем конкретным местом — пространством между горлышком и крышкой. Бить нужно не сильно, чтобы не разбить банку — несколько ударов будет достаточно для ослабления крышки.

Альтернативный вариант — постучать по банке деревянной ложкой. Результат вы получите тот же.

Также можно постучать с другой стороны емкости — по дну. Стучать можно чем угодно, но лучше — ладонью, чтобы содержимое внутри банки переместилось вверх, тогда вам будет проще открыть крышку.

Популярный способ открыть банку — ослабить давление с помощью ножа. Для этого нужно поставить банку крышкой на стол, острым ножом поддеть крышку между зубцами и пошевелить из стороны в сторону. Вы должны услышать характерный звук выпущенного воздуха или просто увидеть, как крышка слегка "отошла" от банки. В этом случае емкость можно переворачивать и откручивать крышку, иначе содержимое банки польется на пол.

Банку можно легко открыть строительным скотчем или изолентой. Нужно просто обмотать скотчем или изолентой крышку банки вместе с торцами, а свободный край оставить свисать. Затем сделать из него подобие ручки и, схватившись за нее пальцами, тянуть в сторону раскручивания крышки. Под давлением скотча и силы рано или поздно крышка банки поддастся и откроется.

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