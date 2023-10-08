Мыши и нос побоятся сунуть в дом: проверенное средство от грызунов

От мышей в доме используются самые непредсказуемые средства

Мыши, крысы и друге грызуны с понижением температуры так и пытаются спрятаться в помещения. Если своевременно от них не избавиться, последствия могут быть печальными. Мало того что грызуны испортят продукты и самое помещение, так еще и приведут потомство. Тогда прогнать мышей будет еще сложнее.

Применение химикатов не всегда оправдано. Особенно в домах, где живут не только люди, но и домашние питомцы. В таком случае хорошим вариантом будет применить гуманное, но проверенное средство. Для этого понадобится шерсть, сушеный горький перец и пустая консервная банка.

Шерсть после вычесывания собаки или кошки, или кусочек натуральной шерстяной ткани нужно положить в жестяную банку, туда же положить кусочек засушенного горького перца и поджечь содержимое. Во время процедуры соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься и не спровоцировать пожар. Появится неприятный запах, который будет отпугивать грызунов.

Если речь идет о дачном домике, то банку с опаленным содержимым можно оставить возле двери или другого места, через которое могут пробраться мыши. За весь осенне-зимний период и одна мышь не проникнет в дом.

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