Только не бросайте в стиральную машину: как почистить кроксы

Подручные средства реанимируют даже самые грязные Crocs

Обувь Crocs полюбилась многим своей легкостью, удобством и функциональностью. Она изготавливается из материала Croslite, который представляет собой пенопласт с закрытыми порами. Этот материал мягкий, нескользящий и устойчивый к запаху. Также кроксы известны своими вентиляционными отверстиями в верхней части, которые обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и предотвращают накопление влаги.

У обладателя кроксов рано ли поздно возникает вопрос как правильно почистить эту обувь. На самом деле сделать это очень легко, только нужно соблюдать пару правил.

Важно знать, что Crocs лучше не стирать в стиральной машине. Хотя существует множество видов обуви, которые можно стирать в машине, в данном случае это не так. Всегда лучше делать это вручную, так как это может повредить материал и деформировать его форму. Сушить Crocs следует на открытом воздухе, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Шаг 1. Удалите поверхностные загрязнения. Встряхните Crocs, чтобы удалить грязь и пыль. Стойкие загрязнения удалите щеткой с мягкой щетиной.

Шаг 2. Приготовьте чистящий раствор. Смешайте небольшое количество жидкого мыла с теплой водой и очистите обувь с помощью щетки с мягкой щетиной. Используйте мягкое моющее средство, чтобы не повредить материал.

Шаг 3. Используйте щетку с мягкой щетиной или ткань, чтобы аккуратно потереть грязные участки. Особое внимание уделите местам с более стойкими пятнами.

Шаг 4. Промойте кроксы под холодной водой, чтобы удалить мыльную пену и оставшуюся грязь. Обязательно тщательно промойте все места, включая вентиляционные отверстия.

Шаг 5. Протрите кроксы чистой мягкой тканью или дайте им высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте сушки под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, так как это может повредить материал.

Шаг 6. Очистите съемные стельки и ремешки.

Если кроксы сильно грязные, можно повторить предыдущие шаги, но оставив их на несколько минут в теплой воде с жидким мылом. Это поможет удалить самую въевшуюся грязь. Также можно использовать смесь пищевой соды, уксуса и теплой воды. Хорошо перемешайте компоненты и с помощью щетки с мягкой щетиной очистите места, где вы видите больше всего грязи. Затем хорошо промойте и высушите обувь.

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