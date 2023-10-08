Зачем клеить скотч на веник: необычный, но эффективный трюк облегчит уборку (видео)
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С помощью подручного материала вы лучше справитесь с уборкой
Подметание пола – обязательный этап любой уборки в доме. Особенно трудной задачей может быть удаления волос, однако необычный лайфхак решит эту проблему.
Чтобы вы смогли быстрее и качественнее подмести пол, воспользуйтесь нестандартным трюком. Идеей делится один из блогов в Instagram.
В ролике, который завирусился в сети, показан ловкий способ подметания пола. Ключевой подручный материал, который вам потребуется, скотч. Вполне вероятно, что эта вещь найдется в вашем доме. Автор просто клеит к венику небольшой отрезок скотч.
Сначала прикрепите клейкую ленту так, чтобы одна половина покрывала щетку для подметания пола, а другая оставалась свободной. После этого можете приступать к уборке комнат.
Автор видео показывает, как скотч помогает без лишних усилий собрать все волосы с пола. Этот метод уборки, к слову, выручит, если под рукой не оказалось пылесоса.
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