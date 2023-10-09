Выпечке - быть: что делать, если кончилась пергаментная бумага

Вы легко выйдете из этой затруднительной ситуации

Мало найдется людей, которые не любят полакомиться ароматной домашней выпечкой. Однако многие рецепты предусматривают приготовление с помощью пергаментной бумаги — с ее помощью тесто не будет прилипать.

Однако бывают ситуации, когда пергаментной бумаги нет на кухне, а идти в магазин не хочется или нет времени. Для тех, кто хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией, "УНИАН" рассказывает, чем легко заменить этот предмет.

Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпечки

Опытные кулинары в этом случае находят выход из ситуации. Они заменяют пергамент канцелярской калькой, обычной офисной бумагой, пищевым пергаментом, пакетом или рукавом для запекания или пакетом из-под муки. Если же у вас нет ничего из вышеперечисленного, то противень можно плотно смазать жиром, присыпать манкой или панировочными сухарями.

Идеальный вариант в этой ситуации — это силиконовый коврик или силиконовые формы для выпечки. Они многоразовые, легко очищаются и почти не изнашиваются, поэтому отлично подходят для выпекания разных сладостей.

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