Укр

Выпечке - быть: что делать, если кончилась пергаментная бумага

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ничто не помешает приготовить любимый пирог
Ничто не помешает приготовить любимый пирог. Фото FanTasty

Вы легко выйдете из этой затруднительной ситуации

Мало найдется людей, которые не любят полакомиться ароматной домашней выпечкой. Однако многие рецепты предусматривают приготовление с помощью пергаментной бумаги — с ее помощью тесто не будет прилипать.

Однако бывают ситуации, когда пергаментной бумаги нет на кухне, а идти в магазин не хочется или нет времени. Для тех, кто хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией, "УНИАН" рассказывает, чем легко заменить этот предмет.

Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпечки

Опытные кулинары в этом случае находят выход из ситуации. Они заменяют пергамент канцелярской калькой, обычной офисной бумагой, пищевым пергаментом, пакетом или рукавом для запекания или пакетом из-под муки. Если же у вас нет ничего из вышеперечисленного, то противень можно плотно смазать жиром, присыпать манкой или панировочными сухарями.

Идеальный вариант в этой ситуации — это силиконовый коврик или силиконовые формы для выпечки. Они многоразовые, легко очищаются и почти не изнашиваются, поэтому отлично подходят для выпекания разных сладостей.

С этими лайфхаками приготовьте итальянский деревенский яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Ваша выпечка будет вкусной и ароматной.

Теги:
#Выпечка #Лайфхак #Пергамент