Чем удалить налет от воды в унитазе: три лучших лайфхака с подручными средствами

Рассказываем, какое средство лучше всего удаляет известковый налет

Чтобы избавиться от известковых пятен, оставшихся на чаше унитаза, производители бытовой химии предлагают большой выбор моющих. Однако все они дорого стоят, а прекрасное средство для удаления накипи можно сделать самому из доступных каждому продуктов.

Портал santeplus предлагает три простых способа решить проблему. Благодаря им ваш туалет станет гораздо более презентабельным без особого труда.

Как убрать налет с унитаза в домашних условиях — первый способ

Чтобы почистить унитаз уксусом, нагрейте его в кастрюле до закипания и растворите в жидкости поваренную соль. Это отличное природное абразивное средство, которое усилит эффекта очистительный эффект уксуса.

Вам понадобится смешать такое количество ингредиентов:

Уксус белый — 2 стакана.

Соль — 1/2 стакана.

Надев перчатки, вылейте раствор в унитаз и с помощью туалетной щетки почистите участки, пораженные камнем. Оставьте на 30 минут, затем смойте воду в унитазе.

Как правильно почистить унитаз лимонной кислотой — второй способ

Чтобы усилить эффект, эксперты советуют использовать лимонную кислоту с уксусом:

Смешайте 1/2 стакана белого уксуса со стаканом лимонного сока.

Перелейте два ингредиента в емкость.

Шероховатой стороной губки осторожно потрите поверхность унитаза, пораженную камнем.

Оставьте на 10 минут или больше и смойте.

Идеально продолжать эту операцию по удалению налета еженедельно или чаще. Таким образом вы сможете предотвратить появление желтоватых пятен на унитазе.

Как очистить унитаз с помощью соды

Трудно пропустить такое природное средство для удаления налета, как пищевая сода. Как убрать мочевой камень в унитазе содой:

Сначала налейте стакан белого уксуса на дно миски.

Затем насыпьте стакан соды и добавьте еще два стакана белого уксуса.

Используя туалетную щетку, почистите следы этой смесью.

Оставьте на 30 минут, затем снова вотрите до полного удаления налета.

Смойте воду в унитазе и наслаждайтесь результатом.

В особо сложных случаях эксперты рекомендуют воспользоваться наждачной бумагой. Единственная оговорка — вы просто должны быть осторожными, чтобы не повредить поверхность.

Вот как это сделать:

Сначала мы начинаем с полировки слоев минералов, которые отложились на поверхности, чтобы их размягчить.

Сосредоточьтесь только на пятнах от камня, а также выберите наждачную бумагу максимум средней зернистости.

После того как вы отшлифовали известь, лучше всего использовать мелкозернистую бумагу, чтобы не повредить керамогранит.

Не касайтесь участков, которые не пострадали от камня. Смойте воду, когда известковый налет исчезнет.

Ранее мы рассказывали, как отбелить унитаз от желтизны без отбеливателя. Все, что вам нужно сделать — это насыпать туда на ночь один простой продукт.