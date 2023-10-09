Утеплить окно просто: нужна обычная вода и еще один дешевый материал

С этим проверенным лайфхаком в доме станет намного теплее

Перед приходом холодного времени и запуском отопительного сезона стоит уделить внимание утеплению вашего дома. Важно не забывать проверять окна, так как они могут стать источником сквозняков и поступления холодного воздуха в помещение.

Для утепления окон в доме можно использовать простой и доступный трюк. Вам потребуется всего лишь пузырчатая пленка и обычная вода, пишет express. Этот простой метод оказывается очень эффективным в борьбе с холодом в осенние и зимние морозы.

Как утеплить окна пузырчатой пленкой

Пузырчатая пленка обладает отличными изоляционными свойствами благодаря наличию маленьких воздушных карманов. Так как ее основой является пластик, он быстро прогревается и является отличным изолятором. Просто обрызгайте окно водой, и пузырчатая пленка мгновенно пристанет к стеклу.

Не забывайте также о шторах. В течение дня держите их открытыми, особенно когда в комнату падает прямой солнечный свет. Как только солнце скроется, закройте шторы, чтобы сохранить тепло внутри помещения.

Ранее мы писали, какой простой лайфхак поможет сохранить тепло в вашем доме или квартире в холодное время года. Одна дешевая вещь удержит тепло "на замке".