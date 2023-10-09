Поможет соль: как быстро высушить обувь без батареи

Одна хитрость поможет высушить промокшую обувь очень быстро

В период осенних дождей и слякоти приходится неизбежно сталкиваться с тем, что обувь намокает. Если не просушивать обувь, через время внутри может появиться плесень и неприятный запах, от которых трудно избавиться.

Ботинки или сапоги с теплой подкладкой сохнут очень долго. Не всегда и ночи хватает для того, чтобы обувь снова стала сухой. Тем более, если отопление еще не включили и в доме нет электросушилки.

Оказывается, решить проблему можно с помощью простого кухонного продукта. Благодаря использованию соли даже сильно промокшие сапоги высохнут очень быстро, буквально за пару часов.

Перед процедурой обувь нужно обязательно помыть, избавиться от загрязнений не только снаружи, но внутри. Затем обувь нужно заполнить тряпками так, чтобы внутри практически не осталось свободного пространства.

Пока ветошь будет впитывать большую часть влаги внутри обуви, нужно прогреть на сковороде соль. Хорошо разогретый продукт необходимо ссыпать в носок или небольшой полотняный мешочек и положить его внутрь сапог или ботинок. В это момент из обуви может пойти пар, но в этом нет ничего страшного.

Минут за 40 соль впитает всю оставшуюся влагу из обуви и остынет. Если с первого раза высушить обувь не выйдет, повторите процедуру с солью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить свою обувь к морозам. С помощью подручных средств ботинки и сапоги можно сделать теплее.