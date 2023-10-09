Как очистить утюг в домашних условиях: рабочий трюк с одним ингредиентом

Этот способ действительно работает, ваш утюг засияет чистотой

Если долго и регулярно пользоваться утюгом, в какой-то момент можно заметить, что он оставляет темные пятна на одежде и вообще не скользит по ткани, как раньше. Такое случается, но не стоит расстраиваться и бежать за покупкой нового прибора. Есть простой трюк, как это исправить.

Почистить подошву утюга можно в домашних условиях при помощи всего лишь одного ингредиента, пишет Informacion. Речь идет об обычной соли, которая точно есть на каждой кухне.

Пошаговая инструкция для очистки утюга в домашних условиях

Сначала подготовьте утюг, а именно включите и разогрейте его. Не стоит сильно перегревать прибор, лучше остановиться на средней температуре и выключить опцию пара.

Теперь расстелите чистую газету или плотную ткань и высыпьте на нее соль, не скупитесь.

Убедитесь, что утюг достаточно разогрелся, но не слишком горячий. Теперь проведите им по рассыпанной соли несколько раз. Вы увидите, как грязь и нагар остается на соли и исчезает с подошвы утюга.

Завершительный этап — нужно выключить утюг и дождаться его полного остывания. Теперь можно протереть поверхность прибора чистой сухой тряпкой, убирая остатки грязи и нагара.

Все, теперь ваш утюг чистый и вы можете спокойно продолжать им пользоваться, разглаживая даже белые и деликатные вещи.

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