Долго не пролежит: где и сколько хранить разрезанную тыкву

Как сделать, чтобы тыква дольше хранилась

Мы рассказывали, как правильно замораживать баклажаны на зиму. Теперь делимся советами по хранению еще одного сезонного овоща – тыквы. Плоды тыквы часто бывают достаточно большие, поэтому, разрезав один, нереально съесть его сразу.

Рассказываем, как правильно хранить разрезанную тыкву в домашних условиях. При выборе места и способа хранения следует ориентироваться на то, как часто вы едите тыкву, пишет Ukr.Media.

Разрезанный плод долго не пролежит при комнатной температуре. Очищенную от кожуры тыкву можно хранить в холодильнике. Там он пролежит около недели. Можно и продлить время хранения до двух недель – если кусочки плотно обернуть фольгой или положить в вакуумный пакет.

Чтобы разрезанная тыква дольше не портилась, нужно подойти к подготовке с ответственностью. Прежде всего, следует тщательно вычистить семенную мякоть, обязательно с семенами. Если вы достали тыкву через неделю и заметили, что в процессе хранения в холодильнике тыква изменила цвет, то перед приготовлением верхний слой нужно срезать.

Сколько можно хранить тыкву в морозилке?

Замороженная тыква хорошо лежит 12 месяцев. Температура должна быть выше -18 °C. Чтобы заморозить овощи, плоды моют, очищают от кожуры и семян и нарезают небольшими кусочками. Можно натереть мякоть на терке и разложить по порционным пакетам или пластиковым контейнерам.

Так тыква точно сохранится подольше. Также мы рассказывали, как приготовить сладкий тыквенный мармелад.