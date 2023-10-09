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Долго не пролежит: где и сколько хранить разрезанную тыкву

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Сколько хранить, чтобы не выбросить овощи Новость обновлена 09 октября 2023, 15:54
Сколько хранить, чтобы не выбросить овощи. Фото 24 канал

Как сделать, чтобы тыква дольше хранилась

Мы рассказывали, как правильно замораживать баклажаны на зиму. Теперь делимся советами по хранению еще одного сезонного овоща – тыквы. Плоды тыквы часто бывают достаточно большие, поэтому, разрезав один, нереально съесть его сразу.

Рассказываем, как правильно хранить разрезанную тыкву в домашних условиях. При выборе места и способа хранения следует ориентироваться на то, как часто вы едите тыкву, пишет Ukr.Media.

Разрезанный плод долго не пролежит при комнатной температуре. Очищенную от кожуры тыкву можно хранить в холодильнике. Там он пролежит около недели. Можно и продлить время хранения до двух недель – если кусочки плотно обернуть фольгой или положить в вакуумный пакет.

Чтобы разрезанная тыква дольше не портилась, нужно подойти к подготовке с ответственностью. Прежде всего, следует тщательно вычистить семенную мякоть, обязательно с семенами. Если вы достали тыкву через неделю и заметили, что в процессе хранения в холодильнике тыква изменила цвет, то перед приготовлением верхний слой нужно срезать.

Сколько можно хранить тыкву в морозилке?

Замороженная тыква хорошо лежит 12 месяцев. Температура должна быть выше -18 °C. Чтобы заморозить овощи, плоды моют, очищают от кожуры и семян и нарезают небольшими кусочками. Можно натереть мякоть на терке и разложить по порционным пакетам или пластиковым контейнерам.

Так тыква точно сохранится подольше. Также мы рассказывали, как приготовить сладкий тыквенный мармелад.

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#Тыква #Лайфхак #Хранение пищи