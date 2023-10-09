Душевая перегородка будет сверкать: весь секрет в самодельном спрее (видео)

Для уборки вам не понадобятся дорогие химикаты, достаточно предметов домашнего обихода

В ванной комнате налет может покрывать не только душевую лейку, а и перегородку. Однако обеспечить чистоту душевой кабине можно даже без использования агрессивной бытовой химии.

Чтобы очистить душ, воспользуйтесь самодельным раствором из подручных средств. Об эффективном лайфхаке пишет Express.

Так, убрать пятна и налет с душевой перегородки можно без лишних усилий. Ловким трюком поделилась блогер @mamma_mila_ в TikTok. Ключевые ингредиенты, которые вам нужны, это уксус, моющее средство для посуды и вода. Просто смешайте один стакан уксуса, полстакана жидкости для мытья посуды и один стакан воды в распылителе.

Уксус удалит известковый налет и любое загрязнение с поверхности, а средство для мытья посуды устранит стойкие пятна и нейтрализует резкий запах первого компонента. Домашний чистящий спрей, по словам автора ролика, прослужит несколько месяцев, заменив дорогую бытовую химию. Рекомендуется добавлять очищенную воду, поскольку большая часть водопроводной воды содержит минералы, включая кальций и натрий, которые могут оставлять неприглядные следы на душевой кабине.

Как очистить душевую перегородку самодельным спреем? Распылите раствор и протрите поверхность тканью из микрофибры. Промойте чистой водой. После этого поверхность засияет и заблестит.

Ранее "Телеграф" делился другим полезным трюком при уборке ванной комнате. С помощью простого лайфхак вы удалите плесень в душе.