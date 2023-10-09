Про уборку туалета забудете надолго: помогут 3 хитрости

Эти процедуры помогут поддерживать унитаз в чистоте, но не тратить на уборку много времени

Туалет нуждается едва ли не в ежедневной уборке. На унитазе скапливается огромное количество бактерий, которые нужно как можно скорее уничтожать. Но конечно же убирать в санузле ежедневно не хочется никому.

Несколько простых правил помогут содержать унитаз в чистоте и при этом не мыть его каждый день.

Для поддержания чистоты понадобится самое простое средство для мытья унитазов. Прежде всего его нужно нанести на стенки бачка. Именно там изначально появляется плесень, которое со временем попадает непосредственно в унитаз и оседает на его стенках. Если периодически заливать чистящее средство в бачок, унитаз не так быстро будет становиться грязным.

Также рекомендуется несколько раз в неделю наносить чистящее средство под ободок унитаза и не смывать его. Лучше делать это на ночь. Благодаря этому бактерии будут быстро уничтожаться и на поверхности унитаза не будет образовываться трудновыводимый налет.

Надолго забыть о генеральной уборке в туалете поможет еще одна хитрость — добавить в емкость для ершика чистящее средство и немного соды. Каждый раз при использовании ершика будут удаляться не только видимые загрязнения, но и те, которые успели въесться в поверхность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без дорогостоящих химикатов отмыть душевую кабину. Чистящее средство можно легко приготовить самостоятельно.