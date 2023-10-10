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Секреты, которыми не поделятся продавцы: как хранить рыбу в морозилке, холодильнике или без них

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти полезные советы помогут сохранить продукт
Эти полезные советы помогут сохранить продукт. Фото pinterest.com

Рыба будет свежей долгое время

Покупая рыбу для любимого блюда, мы часто складываем в холодильник или морозилку, чтобы приготовить позже. Однако из-за отключений света остро стает вопрос хранения продуктов.

Вместе с "УНИАН" расскажем, как правильно хранить рыбу в холодильнике, морозилке и без них. Так ваш продукт не пропадет и останется свежим.

Как правильно хранить свежую рыбу

Прежде чем отправить рыбку в холодильник или морозилку, нужно выпотрошить все внутренности — именно они начинают портиться в первую очередь. Дальше необходимо промыть тушку под проточной водой и протереть бумажным полотенцем. После нужно сложить в бумажные пакеты.

Как долго можно хранить свежую рыбу в холодильнике

Идеальный вариант, которым пользуются в магазинах — это хранение рыбы на льду. Вы можете использовать крошку или ледяные кубики. Достаточно лишь найти глубокую емкость, высыпать в нее лед, сверху уложить рыбу и засыпать льдом.

Если вам не подходит такой вариант, лучше использовать верхнюю полку холодильника — именно там прохладнее всего. Оберните рыбу в бумажный пакет или оберточную бумагу и оставьте на верхней полке. Хранить продукт таким образом можно 1-2 дня, а в случае со льдом срок увеличивается до трех дней.

Как хранить рыбу в морозилке

Рыбу следует предварительно очистить от внутренностей, промыть водой, обсушить полотенцем, а при необходимости нарезать кусками. Дальше продукт нужно положить на противень и убрать в морозилку на 3-5 часов. Когда рыба замерзнет, необходимо снять тушки с противня и переложить в пакет. Так рыба может храниться от 3 до 12 месяцев — в зависимости от ее сорта.

Как долго сохранить рыбу без холодильника

Если продукт по каким-то причинам невозможно хранить в холодильнике или морозилке, ее можно засолить, засушить или замариновать. Однако в любом случае рыбу нужно выпотрошить и удалить жабры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбрать рыбу. Вы принесете домой только свежую рыбку.

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