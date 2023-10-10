Засор исчезнет за 10 минут: ловкий трюк, чтобы прочистить сток

Прочистить канализацию можно без помощи сантехника, и даже не используя вантуз

Остатки бытовой химии, волосы, пища и другие предметы могут забивать канализацию в доме. Однако прочистить сток легко и быстро без каких-либо сантехнических инструментов.

Чтобы убрать засорение в раковине, воспользуйтесь эффективным лайфхаком. О ловком способе рассказывается в материале Express.

Так, для действенного трюка вам понадобятся только два доступных ингредиента. Речь идет об обычном уксусе и пищевой соде, которые, вероятно, найдутся в вашем доме. Вместе эти подручные компоненты без лишних хлопот решат проблему с забитым стоком.

Как прочистить раковину содой и уксусом

Чтобы устранить засорение, следует высыпать один стакан пищевой соды в забитую канализацию, затем вылить один стакан уксуса. Смесь должна зашипеть, это и способствует прочистке труб, а заодно удаляет скопившуюся мыльную пену. Оставьте средства примерно на 10 минут, а после промойте слив горячей водой. Благодаря таким нехитрым действиям пробка в стоке исчезнет.

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