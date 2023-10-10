Свеча будет гореть значительно дольше: доступные способы

Лайфхак продлит срок службы свечи

Из-за вероятных новых обстрелов энергетической инфраструктуры украинцам снова грозит отключение электроэнергии. Конечно же многие заранее готовятся к блэкаутам, запасаются генераторами, павербанками, фонариками и свечками.

На деле приходится сталкиваться с тем, что свечи довольно быстро сгорают. Но небольшие хитрости продлят жизнь этого источника света.

Продлить время службы свечи поможет мороз. Если подержать ее несколько часов в морозильной камере или просто на морозе, воск замерзнет и уплотнится и будет сгорать медленнее.

Если фитиль у свечи сильно длинный, то и сгорать она будет быстро. Поэтому его нужно подрезать, оставив не больше 1 см над уровнем воска.

Очень важно месторасположение свечи. На сквозняке она будет не только быстро сгорать, но еще и коптить и издавать неприятный запах.

Продлить службу свечки в стакане или банке поможет соль. Просто посыпьте фитиль щепоткой этой специи. Благодаря соли он будет гореть медленнее, а пламя станет ярче.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в домашних условиях сделать фонарь. Самодельное устройство будет светить в течение полугода.