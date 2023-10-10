На уплотнителе не будет плесени: чем очистить стиральную машину без лишних хлопот

Не забывайте регулярно приводить в порядок внутреннюю поверхность стиральной машины

В стиральной машине может накопиться плесень на резиновом уплотнителе. Однако с помощью одного подручного средства вы вернете чистоту прибору.

Чтобы очистить уплотнитель в стиральной машине, воспользуйтесь простым лайфхаком с уксусом. Об этом пишет Mirror.

Рекомендуется регулярно чистить стиральную машину. Уплотнитель нужно мыть каждые 1-3 месяца, так вы предотвратите плесень, бактерии и неприятный запах, благодаря этому после стирки ваша одежда будет действительно чистой и гигиеничной.

Самый простой способ очистить стиральную машину — использовать обычный уксус, отличная альтернатива ядовитым бытовым химикатам. Подручное средство с легкостью уничтожит и грязь, и плесень.

Домовладельцы могут заполнить ящик для порошка уксусом, чтобы убрать налет и мыльную пену. Включите машину на самый горячий режим и запустить так называемую пустую стирку.

Кроме того, не бойтесь добавлять уксус и при стирке вещей. Для этого можно залить около 50 мл в дозатор кондиционера для белья. Ловкий трюк сохранит чистоту прибора и дезинфицирует его, а заодно смягчить одежду.

К слову, мыть уксусом можно не только внутренние поверхности стиральной машины, а и наружные. Также средство безопасно использовать для очистки барабана из нержавеющей стали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя класть в стиральную машину. Чтобы не повредить одежду, помните о простых правилах стирки.