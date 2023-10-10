Вместо ремонта: как освежить интерьер ванной комнаты без серьезных затрат

Избежать ремонта в ванной помогут эти простые лайфхаки

Когда просто идеальной чистоты в ванной комнате уже недостаточно, хочется обновить дизайн и интерьер санузла в доме. Однако, полноценный ремонт обходится дорого, требует много усилий и нервов. На помощь придут эти пять советов по обновлению ванной, которые тут же ее преобразят и освежат.

Как и какие простые решения помогут вам освежить помещение, рассказала декоратор Анастасия Павлова на своей странице в Instagram. Иногда достаточно минимальных вложения для фантастического результата.

Зеркало

Часто смотрясь в зеркало мы видим свое отражение, но не замечаем, что само зеркало устарело и "устало". Замените его немедленно, выбрав овальные формы, и вы увидите, как меняется внешний вид санузла.

Свет имеет значение

Плохое тусклое освещение портит весь интерьер ванной комнаты. Замените лампы на более яркие и белые. Особенно стоит подчеркнуть свет в верхней части санузла. Это тоже придаст свежести ванной.

Перекрасьте плитку

Многих раздражает оттенок плитки в ванной, но не всегда есть возможность полностью ее заменить. Здесь можно прибегнуть к альтернативному решению — перекрасьте плитку в другой оттенок. При выборе краски обращайте внимание на ее влагостойкость. Можно перекрасить те участки санузла, где меньше всего влаги.

Стульчак унитаза

Заменить унитаз может быть вам не по карману. Тогда просто установите новый стульчак на том, что уже есть. Даже такое мелкое преображение имеет эффект.

Новая шторка и коврик

Замена старых шторки и коврика тоже будет эффективной в процессе обновления ванной комнаты. Выбирайте лаконичные узоры, чтобы они сочетались с другими оттенками санузла. То же и с ковриком, он должен быть в цветовой гамме всей ванны.

Такие нехитрые обновления освежат и преобразят вашу ванную комнату, особенно, если сделать все это одновременно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от плесени в ванной с помощью простых ингредиентов. Эти средства точно есть у вас дома.