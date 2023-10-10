Эффективная уборка кухни: эти лайфхаки сэкономят время и нервы

Сэкономленное на уборке кухни время можно потратить на что-то более приятное

Кухня, как правило самое чистое место в доме, а на ее уборку всегда тратится больше всего усилий. Это и неудивительно, ведь кухня — это место, где мы едим и проводим много времени. Хозяйки делают все возможное, чтобы кухня сияла от чистоты, но есть эффективные способы, которые качественно улучшают и ускоряют уборку.

Как ускорить и упростить уборку кухни, рассказываем вместе с meta.ua. Берите эти лайфхаки себе на вооружение.

Избавляемся от неприятного запаха

Чтобы убрать неприятный запах, нужно выяснить его причину. Чаще всего воняет на кухне из-за засоренной раковины. Предупредить эту проблему можно с помощью кубиков льда с лимоном и солью. Положите ингредиенты на сток раковины и ждите, пока растает лед.

Отмываем старые противни

Если часто пользоваться противнями, они быстро теряют приятный вид, обрастая нагаром и прилипшими ошметками. Убрать это поможет сода и перекись. Рассыпьте соду по всему периметру противня, затем полейте перекисью, и снова покройте слоем соды. Все это нужно оставить на несколько часов, а потом просто смыть водой.

Моем духовку на ночь

Сделайте раствор из воды, белого уксуса и пищевой соды (1/3-1/3-1/2) и хорошенько распылите его в своей духовке. Оставьте на всю ночь, раствор сделает свое дело, а вы утром просто протрете чистые поверхности духовки.

Чистим решетку духовки

Для этого можно использовать обычный стиральный порошок. Окуните решетку в теплую воду, засыпьте порошок и оставьте на 3-4 часа. В конце промойте водой и решетка засияет.

Протираем маслом вытяжку

Вытяжка — это место, где всегда скапливается жир, еще и пылью поверху налипает. Из-за этого вытяжку очень сложно мыть и оттирать. Однако выход есть — капните немного масла на тряпочку и тщательно протрите вытяжку.

Освежаем кухонный гарнитур

Для уборки кухонной мебели отлично подойдет раствор из лимонного масла и белого уксуса. Смешайте один к одному и распылите раствор на сухую тряпку, а затем протрите ею мебель. Такое средство не только уберет загрязнения, но и подарит эффект полировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне. Этот метод позволит надолго забыть о вони на кухне.