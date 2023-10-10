Чашки заблестят, как новые: убрать пятна от кофе и чая помогут два подручных средства
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Вместо моющего для посуды воспользуйтесь популярными предметами обихода
Чай и кофе оставляют на чашках налет, в некоторых случаях посуда из-за напитков может смениться с белого на коричневый цвет. К счастью, отмыть кружки не составит труда.
Чтобы очистить чашки от кофейных и чайных пятен, используйте уксус и пищевую соду, которую иногда даже добавляют в жидкость для мытья посуды. О лайфхаке пишет Express.
Так, с помощью этих двух подручных средств вы вернете чистоту чашкам и отмоете даже стойкие следы кофе и чая. Вероятно, сода и уксус найдутся в вашем доме, что делает лайфхак доступным.
Как отмыть чашки от кофе и чая с помощью пищевой соды:
- Смочите внутреннюю часть кружки холодной водой и посыпьте тонким слоем пищевой соды так, чтобы она покрыла все коричневые пятна (порошок будет легко прилипать к влажным стенкам).
- Оставьте чашку на несколько минут, а затем протрите тканью или губкой загрязненные участки. Придется потереть посуду, но результат вас порадует.
- Вымойте чашку так, как обычно это делаете.
Альтернативным трюком станет применение уксуса. Подручный продукт с легкостью справляется с кофейными и чайными следами на посуде. Что нужно делать? Просто наполовину заполните чашку дистиллированным уксусом, а затем залейте горячей водой. Дайте средству впитаться в течение 10 минут, прежде чем смыть средством для мытья посуды. Промойте чашку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить средство для мытья посуды. Один продукт сработает даже в холодной воде.