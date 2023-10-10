Чашки заблестят, как новые: убрать пятна от кофе и чая помогут два подручных средства

Вместо моющего для посуды воспользуйтесь популярными предметами обихода

Чай и кофе оставляют на чашках налет, в некоторых случаях посуда из-за напитков может смениться с белого на коричневый цвет. К счастью, отмыть кружки не составит труда.

Чтобы очистить чашки от кофейных и чайных пятен, используйте уксус и пищевую соду, которую иногда даже добавляют в жидкость для мытья посуды. О лайфхаке пишет Express.

Так, с помощью этих двух подручных средств вы вернете чистоту чашкам и отмоете даже стойкие следы кофе и чая. Вероятно, сода и уксус найдутся в вашем доме, что делает лайфхак доступным.

Как отмыть чашки от кофе и чая с помощью пищевой соды:

Смочите внутреннюю часть кружки холодной водой и посыпьте тонким слоем пищевой соды так, чтобы она покрыла все коричневые пятна (порошок будет легко прилипать к влажным стенкам). Оставьте чашку на несколько минут, а затем протрите тканью или губкой загрязненные участки. Придется потереть посуду, но результат вас порадует. Вымойте чашку так, как обычно это делаете.

Альтернативным трюком станет применение уксуса. Подручный продукт с легкостью справляется с кофейными и чайными следами на посуде. Что нужно делать? Просто наполовину заполните чашку дистиллированным уксусом, а затем залейте горячей водой. Дайте средству впитаться в течение 10 минут, прежде чем смыть средством для мытья посуды. Промойте чашку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить средство для мытья посуды. Один продукт сработает даже в холодной воде.