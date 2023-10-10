Быстро и без трат: как убрать запах пота с куртки или пальто

Простые способы избавиться от неприятной проблемы

Стирка — лучший способ очистить одежду от загрязнений и запаха пота. Но в случае с верхней одеждой далеко не всегда есть возможность полноценно выстирать вещь или воспользоваться услугами химчистки. Тем не менее есть доступные методы избавиться от неприятного запаха пота на верхней одежде.

Прежде всего на ум приходит проветривание. Действительно, если вывесить вещь на свежий воздух и оставить на несколько часов, неприятный запах исчезнет.

Еще одно средство — широко используемая в быту сода. Вещь нужно положить в пластиковый пакет и насыпать половину стакана соды. Затем пакет следует завязать и встряхнуть, чтобы сода равномерно распределилась по одежде. Спустя час можно достать одежду, почистить от следов соды щеткой и снова носить.

Освежить вонючую одежду можно с помощью водки. Крепкий напиток нужно смешать с водой в пропорции 6:1 и нанести раствор на воротник и зону подмышек. Спустя некоторое время исчезнут пятна от пота, а вместе с ними и неприятный запах.

Аналогичными свойствами обладает и лимонный сок. Его также нужно смешать с водой и нанести на загрязненные места.

Какое бы средство вы не выбрали, рекомендуем сначала проверить его на небольшом незаметном участке одежды, а уже потом использовать полноценно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от засаленных пятен на куртке. Для этого лайфхака понадобится мицеллярная вода.