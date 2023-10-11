На случай блэкаута: как хранить продукты без холодильника

Ваши продукты останутся свежими дольше

Несколько месяцев россия обстреливала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим для украинцев актуален вопрос возможных отключений ближайшей зимой.

В таких условиях сохранить еду очень сложно. Вместе с "УНИАН" расскажем, как спасти ваши продукты от неминуемой "погибели" без холодильника.

Как хранить еду без холодильника

Супы и борщи трудно хранить без холода — они очень быстро портятся в тепле. Для начала первые блюда стоит прокипятить. Так вы сможете выиграть немного времени, ведь он будет остывать еще несколько часов. К тому же, кипячение убивает опасные бактерии, которые могут появляться в супе.

Кастрюлю с первым блюдом можно выставить на балкон или во двор. Лучше всего ставить суп на что-то холодное — бетонные пол или промерзшую землю. Однако учтите, что в таких условиях блюдо не простоит долго — постарайтесь съесть его за один-два дня.

Чтобы сохранить мясо без холодильника, его необходимо обсушить, завернуть в бумагу и пакеты и вывесить за окно. В таких условиях мясо может храниться долго. Если же на улице не морозно, мясо лучше засолить или приготовить из него консервы.

Также в условиях отсутствия света стоит побеспокоится о сохранности овощей и фруктов. Например, картофель, морковь, свеклу и лук лучше хранить в темном и прохладном месте. Яблоки можно просушить, обмотать бумагой и сложить в сухом темном месте.

Если же вы понимаете, что перезревшие фрукты уже сложно спасти, сварите компот или кисель, джем или даже приготовить фруктовый салат. Таким блюдом с удовольствием полакомится вся семья.

Топленое масло в случае блэкаута нужно завернуть в пергамент и залить прохладной водой с солью, а сверху становить гнет. Такую емкость можно хранить на улице или в прохладной комнате.

Молоко без холодильника может храниться в погребе или на балконе. Если оно начинает прокисать, получится кефир.

Сыр нужно обернуть целлофаном. Таким образом он сможет храниться несколько дней.

Во время блэкаута вас спасет мясной паштет по рецепту "Телеграфа". Вы точно не останетесь голодным.