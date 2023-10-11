Таропрогноз на 12 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
В четверг, 12 октября 2023 года, многие столкнуться с неприятностями и проблемами, однако некоторые наоборот смогут оставить что-то плохое позади и сдвинуться дальше.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Перевернутый Паж жезлов
В ближайшее время Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.
Шестерка мечей
Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Перевернутый Король кубков
В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.
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