Таропрогноз на 12 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 12 октября 2023 года, многие столкнуться с неприятностями и проблемами, однако некоторые наоборот смогут оставить что-то плохое позади и сдвинуться дальше.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж жезлов, Шестерка мечей, перевернутый Король кубков

Перевернутый Паж жезлов

В ближайшее время Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.

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